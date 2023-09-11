МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Инвестиции российских компаний в энергетику новых регионов в 2023-2025 годах составят 57 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Инвестиции в основной капитал в России выросли во II квартале выше прогноза

"За три года наши компании должны вложить 57 миллиардов рублей собственных средств через инвестпрограммы. Это с учетом тех вложений, которые уже были. Ранее тоже вкладывали средства, но они шли по линии бюджетных инвестиций", — сказал министр, отвечая на вопрос об инвестициях в энергетику новых регионов РФ.

В июне Минэнерго сообщало, что энергокомпании должны в кратчайшие сроки запустить полноценную работу филиалов в новых регионах для реализации программы развития ТЭК, рассчитанной на 2023-2025 годы. Программа развития ТЭК ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на 2023-2025 годы была поддержана премьером Михаилом Мишустиным.

По словам Шульгинова, при участии крупнейших российских энергокомпаний планируется обеспечить стабильную работу энергоблоков ТЭС с вводом в работу дополнительной генерирующей мощности, восстановить нормальные схемы электроснабжения крупных агломераций, провести капитальный ремонт объектов распределительных электросетей и повысить уровень газификации. Также необходимо как можно скорее запустить и реформу угольной отрасли.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

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