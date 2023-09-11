МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Минэнерго РФ проанализировало состояние угольной отрасли в новых субъектах и планирует оставить там 15 действующих угольных шахт, сообщил РИА Новости в рамках ВЭФ министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Назван объем инвестиций компаний в энергетику новых регионов России

"До вступления ДНР, ЛНР в состав Российской Федерации 114 шахт находились в стадии консервации или ликвидации. Мы очень серьёзно проанализировали состояние угольной отрасли в новых субъектах и планируем оставить работать 15 шахт", — сказал министр.

Ранее Минэнерго сообщало о подготовке реформы угольной отрасли Донецкой и Луганской народных республик. Реформа направлена на привлечение инвестиций в отрасль и повышение ее рентабельности, в том числе с различными формами государственной поддержки, поясняли в министерстве.

При этом министр отметил, что инвесторы проявляют интерес к отдельным угольным шахтам в новых регионах.

"Да, инвесторы есть. Но они пришли на те шахты, которые могут продолжать работать и могут быть рентабельными, инвестиционно привлекательными и нужными для экономики", — сказал министр, отвечая на вопрос, есть ли интерес со стороны инвесторов к угольным шахтам в новых регионах.

В феврале министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков в интервью РИА Новости говорил, что угольная отрасль региона стагнирует и нуждается в инвестициях. Нужна инвесторы, которые, по его словам, готовы вкладываться в долгосрочную перспективу, понимая, что шахты Донбасса всегда выдавали уголь на-гора, и этого угля хватало всем.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

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