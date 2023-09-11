МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии майнерами криптовалют в РФ в 2023 году достигло 1,5 ГВт, наибольший объем потребления наблюдается в Сибирском федеральном округе (СФО), сообщил РИА Новости в интервью в рамках ВЭФ глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Премьер Индии призвал G20 создать стандарты для регулирования криптовалют

"Оно (потребление — ред.) растет. Сегодня наибольший объем потребления электроэнергии майнерами в Сибирском федеральном округе. Всего же по стране потребление электроэнергии майнерами составляет 1,5 ГВт, а по прогнозам, этот показатель будет увеличен до 5-6 ГВт", — сказал министр.

Проблема влияния на энергосистему майнинговых центров актуальна для всего мира, в том числе и для России. Массовое открытие майнинговых центров стало одним из ключевых факторов роста энергопотребления: в прошлом году рост потребления в ОЭС Сибири, по данным "Системного оператора ЕЭС", значительно превысил динамику потребления в ЕЭС России в целом и составил 8,6%. В результате существовавшие ранее резервы генерирующей мощности и пропускной способности сетей в Иркутской области были исчерпаны.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

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