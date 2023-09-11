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2023
https://1prime.ru/energy/20230911/841707635.html
Экспорт угля из России увеличился более чем на три процента
Энергетика
Новости
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Экспорт российского угля за период с начала года вырос более чем на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добыча увеличилась почти на 1%, сообщил в рамках ВЭФ... ПРАЙМ, 11.09.2023
новости, энергетика, экономика, мировая экономика, россия, минэнерго, уголь, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Экспорт российского угля за период с начала года вырос более чем на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добыча увеличилась почти на 1%, сообщил в рамках ВЭФ глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
"В этом году мы идем почти на процент в добыче больше, чем в прошлом году. И экспорт у нас (рост — ред.) — 3% и выше", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, какой в целом объем производства и экспорта угля на сегодня.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.