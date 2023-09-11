МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Экспорт российского угля за период с начала года вырос более чем на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добыча увеличилась почти на 1%, сообщил в рамках ВЭФ глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. В новых регионах сократят количество действующих угольных шахт

"В этом году мы идем почти на процент в добыче больше, чем в прошлом году. И экспорт у нас (рост — ред.) — 3% и выше", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, какой в целом объем производства и экспорта угля на сегодня.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.