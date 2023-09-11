МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Японские компании не собираются уходить из Сахалинской области, они намерены развивать отношения, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ сахалинский губернатор Валерий Лимаренко. Новак объявил ожидаемый срок покупки долей иностранцев в "Сахалине-2"

"Сохраняются (контакты). Более того, они уходить не собираются, собираются развивать отношения", — сказал Лимаренко.

Он отметил, что был на пуске одного из объектов — компрессорной дожимной станции.

"Японцы там присутствуют, они радовались вместе со мной как пускается объект, несмотря на то, что в это время русские специалисты делали пусконаладку, все сервисы по этому объекту, то есть полностью заменили западные компании", — добавил Лимаренко.

Также губернатор сообщил, что в середине 2024 года планируется завершить строительство Центра водных видов спорта за счет средств "Газпрома".

"Газпром" на собственные средства запланировал в Южно-Сахалинске ряд крупных спортивных объектов олимпийского уровня, в их числе центр водных видов спорта, универсальный спортивный центр, ледовый дворец.

"Центр водных видов спорта планируется быть построен в середине будущего года, он уже строится в полный рост", — сказал Лимаренко.

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