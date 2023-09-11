МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Сброс воды на Иркутской ГЭС увеличен с 11 сентября до 3,4 тысячи кубических метров в секунду, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. Россия надеется на участие в проекте строительства ГЭС в Киргизии

"С 11 сентября сбросные расходы на Иркутской ГЭС увеличены до 3400 кубических метров в секунду. Такое решение принято в связи с подъемом уровня воды в озере Байкал", — говорится в сообщении.

В документах Енисейского управления Росводресурсов с конца августа текущего года сбросные расходы воды на иркутском гидроузле были установлены на уровне 3-3,2 тысячи кубометров в секунду. Их увеличили с 2,8 тысячи кубометров в секунду из-за затяжных июльских дождей.

Отмечается, что в нижнем бьефе Иркутской ГЭС силами спасателей муниципального учреждения Иркутска "Безопасный город" и сотрудниками МЧС ведется мониторинг с применением беспилотной авиации. Администрацией города организовано информирование населения о складывающейся обстановке. Иркутский пожарно-спасательный гарнизон несет усиленную службу. Силы и средства находятся в постоянной готовности к возможному реагированию.

Максимальное и минимальное значения уровня воды в озере Байкал в период средней водности остаются на отметках 457 и 456 метров (в тихоокеанской системе высот) соответственно. В маловодный период минимальное значение уровня воды в озере сохраняется на отметке 455,54 метра. В многоводный период максимальное значение составляет 457,85 метра. Последний раз превышение отметки средней водности фиксировалось в августе 2021 года, когда вода поднялась до 457,23 метра. Расходы Иркутского гидроузла при этом составляли 3,6 тысячи кубометров в секунду. В настоящее время значение уровня воды в Байкале находятся в пределах средней водности.