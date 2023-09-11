МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Энерго-металлургический холдинг Эн+ планирует построить в Амурской области ветропарк мощностью 1058 мегаватт, вместе с китайской корпорацией инвесторы планируют вложить в проект 60 миллиардов рублей, сообщает Агентство по привлечению инвестиций Амурской области. Китайская корпорация создаст индустриальный парк в Приамурье

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали холдинг Эн+ с правительством Амурской области и Корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в присутствии полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. По условиям соглашения, компания для оценки пригодности природно-климатических условий построит вблизи села Ровное измерительную мачту. Она соберет данные для подбора оптимальной конфигурации ветропарка. После этого инвестор примет окончательное решение о реализации проекта, приступит к проектированию и строительству.

"Дальневосточные регионы активно внедряют альтернативные источники энергии. Конечно, пока солнце и ветер не способны полностью заменить традиционные уголь и мазут. Но во многих случаях основанная на их энергии генерация дает дополнительные энергетические мощности. Мы будем их поддерживать. Один из таких проектов мы начинаем сегодня", — сказал Трутнев.

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (LSE: ENPL; MOEX: ENPL) — ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии. Технологическим партнером проекта выступит китайская государственная корпорация PowerChina. Компании готовы вложить в строительство проекта 60 миллиардов рублей. Предполагаемая мощность ветропарка — 1 058 мегаватт.

Уточняется, что КРДВ готова предоставить инвестору статус резидента территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" для реализации проекта по созданию ветропарка с применением мер государственной поддержки.

"Приамурье — лидер по производству электроэнергии на Дальнем Востоке, при этом мы постоянно наращиваем генерацию в регионе. Сейчас фокус смещаем больше в сторону чистой энергии и возобновляемых источников. Готовится к строительству солнечная электростанция. Вместе с ветропарком это позволит создать полноценный энергетический кластер Амурской области с фокусом на новые технологии и чистую энергетику", — отметил зампредседателя правительства Амурской области Павел Пузанов.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.