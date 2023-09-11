ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. "Эн+ Груп" планирует до конца ноября заплатить в бюджет России налог на сверхприбыль, объем выплат пока не раскрывается, сообщил журналистам в рамках ВЭФ глава энергетического бизнеса компании Михаил Хардиков. Глава ТПП оценил темпы освоения китайского рынка российским бизнесом

"Пока не буду раскрывать конкретную цифру, мы планируем воспользоваться периодом выплаты с октября по ноябрь, чтобы получить возможность экономии", — сказал он, отвечая на вопрос о налоге на сверхприбыль.

Власти России ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль. Он составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года. При этом его сумму можно снизить вдвое, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

МУГУНСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

"Эн+ Груп" пока не планирует продажу Мугунского угольного разреза в Иркутской области, сказал Михаил Хардиков. Помощник президента спрогнозировал рост мировых цен на нефть

"Сейчас мы не рассматриваем продажу", — сказал он, отвечая на вопрос о возможной продаже этого актива.

Компания рассматривает возможность построить на базе угольного разреза станцию.

Ранее "Эн+ Груп" сообщала, что не будет продавать свои угольные станции, как это планировалось изначально, а намерена их газифицировать. "Что касается перевода на газ, я сказал уже, что нам было бы это интересно и с точки зрения экологии, и с точки зрения развития новой генерации. Когда газификация уже будет понятна по своим параметрам, мы точно уже будем этим заниматься", — пояснил Хардиков.

ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

"Эн+ Груп" прогнозирует выработку электроэнергии по итогам 2023 года на уровне прошлого года, она составит 84-85 миллиарда кВт.ч., отметил Хардиков. В РАН оценили успехи российско-китайского партнерства

"В целом по "Эн+" мы должны произвести на уровне прошлого года, в районе 84-85 миллиарда кВт.ч", — сказал он.

В этом году на предприятиях компании, по словам Хардикова, можно наблюдать определенную специфику. "Енисей в прошлом году был на рекордно низких отметках. В этом году чуть прибавил, но не глобально. Пришел стандартный паводок, в пределах нормы. На Ангаре очень большая водность, поэтому там будет рост к прошлому году", — пояснил он.

ВЕТРОПАРК В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ

Инвестиции в строительство ветропарка в Благовещенске, который "Эн+ Груп" планирует строить совместно с китайскими партнерами, предварительно оцениваются в 70 миллиардов рублей, сообщил журналистам Хардиков. Курс доллара опустился ниже 97 рублей

"Сумма по ветропарку (в Благовещенске — ред.) в предварительной оценке — 70 миллиардов рублей", — сказал он, отвечая на вопрос об общих инвестициях.

Компания планирует приступить к строительству ветропарка в 2024 году, его мощность составит 1 ГВт. По завершении работ "Эн+ Груп" сможет экспортировать в Китай порядка 3 миллиардов Квт.ч электроэнергии в год. Проект реализуется без применения ДПМ ВИЭ (программа поддержки для строительства виэ-генерации). Компания намерена получить господержку как инвестор ДФО и привлечь китайское финансирование.

"Китайские партнеры предлагают реализовать проект в партнерстве 50 на 50", — сообщил Хардиков. Объем долгового финансирования может составить до 70% от суммы, которую компания должна внести в проект. Средства планируется привлечь по ставке 3-4% сроком на 10 лет.

"Пока мы смотрим на китайское оборудование, но после завершения ТЭО еще будем делать запрос производителям, посмотрим. Может быть кто-то даст более интересное предложение из российских", — добавил Хардиков. Покупателем электроэнергии будет выступать государственная электросетевая компания State Grid. "Эн+Груп" рассчитывает на долгосрочный контракт, минимум на 10-летний срок.

ГЭС В КАРЕЛИИ

"Эн+ Груп" планирует в 2024 году ввести в работу Сегозерскую малую ГЭС (МГЭС) в Карелии, сообщил глава энергетического бизнеса компании. Рост ключевой ставки и слабый рубль мешают бизнес-проектам, заявили на ВЭФ

"В следующем году должны ввести, строительство ведется активно. В ближайший месяц перейдем к бетонным работам. Поставщик оборудования — российская компания. Оборудование у нас уже на складе", — сказал он, отвечая на вопрос о Сегозерской МГЭС.

Сегозерская МГЭС мощностью 8,1 МВт реализуется в рамках ДПМ ВИЭ (отбор состоялся в 2019 году). Ранее компания сообщала, что инвестиции в проект составят 1,4 миллиарда рублей.

"Эн+ Груп" (En+ Group) — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.