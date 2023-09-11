БУДАПЕШТ, 11 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал чудом то, что Еврокомиссия в течение месяца одобрила изменения в российско-венгерские контракты на строительство и финансирование новых блоков АЭС "Пакш". Глава МИД Венгрии оценил состояние Евросоюза в настоящий момент

"Мы успешно изменили контракты на строительство и финансирование (АЭС "Пакш-2") с Россией. Чудеса в мире еще случаются – доказательство этого в том, что Еврокомиссия одобрила оба контракта в течение месяца. Честно скажу, мы и надеяться не могли и не верили, что такое возможно", — сказал Сийярто, выступая на конгрессе МАГАТЭ в Праге, который транслировался в соцсети Facebook*.

Он напомнил, что "Газпромбанк" не включен в санкционные списки, поэтому изменение контрактов дает возможность осуществить все запланированные финансовые транзакции.

Глава венгерского МИД также отметил, что после того, как в конце августа были подписаны документы о переходе к фазе непосредственного строительства новых блоков, на стройплощадке продвинулись работы по выемке и укреплению грунта в соответствии с требованиями безопасности, параллельно продолжилось возведение противофильтрационной завесы, которая построена уже почти на треть.

"Работы по подготовке грунта осуществляют немецкое и венгерское предприятие, что однозначно указывает на международный характер этого проекта", — добавил Сийярто.

По его словам, возведение зданий может начаться "примерно через год". Премьер Венгрии Орбан примерил на себя роль Байдена

В настоящее время единственная в Венгрии атомная электростанция "Пакш" вырабатывает на четырех энергоблоках почти половину электроэнергии, необходимой стране. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС эта доля, как ожидается, удвоится.

Россия дает Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. В июле нынешнего года Москва и Будапешт подписали протокол об изменении соглашения о российском кредите на строительство АЭС "Пакш-2". Протокол подразумевает предоставление отсрочки по начисленным с 1 марта и до вступления документа в силу процентам за кредит на строительство. Также под отсрочку подпадают комиссии от неиспользованной суммы кредита в 2021-2022 годах. Платежи по кредиту должны осуществляться в евро со счета венгерской стороны в российском банке.

Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается весной-летом 2024 года, заявлял в начале июля глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.

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