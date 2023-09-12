МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. "Росатом" рассматривает возможность экспорта электроэнергии с потенциальных новых атомных генерирующих мощностей на Дальнем Востоке, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" построит первый отечественный стендер для СПГ-проектов

"Всерьез рассматривается создание крупных (атомных) генерирующих мощностей на Дальнем Востоке — Приморский край, Хабаровский (край). В этом смысле возникает возможность создания не только дополнительных возможностей для развития промышленности, энергообеспечения, но и возможного экспорта электроэнергии", — сказал Лихачев на сессии Восточного экономического форума "Передовые российские технологии для обеспечения технологического суверенитета и развития Дальнего Востока".

Также Лихачев сообщил, что "Росатом" договорился с рядом стран о тиражировании в них модели проекта АЭС "Аккую" в Турции, когда застройщик владеет атомной электростанцией и продает электроэнергию с нее заказчику.

"Турецкий проект "Аккую" — типичный проект, когда мы строим, эксплуатируем (АЭС) и продуктом является не атомная станция, а электроэнергия. И сейчас с рядом стран есть соответствующие договоренности о тиражировании этого подхода", — сказал Лихачев на сессии "Передовые российские технологии для обеспечения технологического суверенитета и развития Дальнего Востока" Восточного экономического форума.

АЭС "Аккую" — первый проект в мировой атомной энергетике, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.