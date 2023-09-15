МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Тенденции развития электросетевых комплексов России и Китая и перспективы сотрудничества обсудили гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин и исполнительный председатель Совета директоров Государственной электросетевой корпорации Китая Синь Баоань на рабочей встрече в Пекине.

Стороны заявили о намерении укреплять контакты, что будет способствовать реализации договоренностей о партнерстве и стратегическом взаимодействии России и Китая, достигнутых лидерами стран Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Ключевые задачи — обмен опытом и практическая кооперация в различных сферах: строительство и эксплуатация энергообъектов ультравысокого класса напряжения, развитие трансграничных энергетических коридоров, цифровая трансформация электросетевого комплекса, совершенствование отраслевых стандартов, подготовка и переподготовка кадров.

Андрей Рюмин и Синь Баоань договорились сохранить интенсивность контактов и разработать план приоритетных совместных мероприятий на среднесрочную перспективу.



Между ПАО "Россети" и ГЭК Китая действуют соглашения, направленные на внедрение цифровых технологий и инновационного электротехнического оборудования в электросетевом комплексе. В 2023 году компании возобновили активное взаимодействие, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае российская сторона в Шанхае ознакомилась с опытом строительства и эксплуатации высоковольтных объектов ГЭК Китая.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Северный Кавказ", "Россети Московский регион", "Россети Сибирь" и другие.