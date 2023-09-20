КИШИНЕВ, 20 сен — ПРАЙМ. Кабмин Молдавии одобрил идею продления режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за риска обострения энергокризиса и обратится к парламенту с соответствующей просьбой, заявил премьер Дорин Речан. Молдавские фермеры пригрозили начать протесты из-за подсолнечника с Украины

"Нам нужен этот инструмент, чтобы продолжать поддерживать мир и спокойствие в Молдавии. Решение о продлении режима чрезвычайного положения одобрено", — сказал он в ходе заседания правительства.

Глава МВД Адриан Ефрос заявил, что до сих пор сохраняется угроза для национальной безопасности Молдавии из-за конфликта на Украине. Также министр отметил, что Молдавия серьезно зависит от энергетической системы, расположенной на юге Украины, поэтому власти должны предпринять усилия для обеспечения энергобезопасности накануне зимы. Ефрос сообщил, что в стране участились случаи дезинформации и манипуляций, высок риск интенсификации кибератак. Предложение кабмина будет передано на утверждение парламента.

В случае продления режима ЧП Комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет оперативно вмешиваться и, в случае необходимости, принимать решения, помимо установленных действующей нормативно-правовой базой, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства.

Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля прошлого года, затем его неоднократно продлевали. Комиссия по чрезвычайным ситуациям выступила с инициативой о продлении этого режима еще на 60 дней, начиная с 2 октября.