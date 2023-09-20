МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Введение заградительной экспортной пошлины на нефтепродукты обсуждалось, но вопрос в компенсациях нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), мера не должна привести к дефициту на внутреннем рынке, сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин. Дюков назвал последствия введения заградительной пошлины на топливо

"Заградительная пошлина — это было одно из предложений, которое вносилось несколько недель назад. Но мы тоже должны понимать, что меры, которые мы предлагаем, не должны привести к дефициту. Если мы делаем заградительную пошлину без компенсации какой-либо заводам, даже по части товаров, это приводит к отрицательной экономике заводов очень быстро. Она там не такая большая, как кажется, именно на заводах", — сказал Сорокин в ходе пленарного заседания Госдумы.

Сорокин также добавил, что нельзя допустить, чтобы в попытках решить "проблему дизеля" страна получила дефицит бензина. Поэтому, считает чиновник, заградительная пошлина была одним из первых предложений, вынесенных на обсуждение.

В Минэнерго считают, что нельзя делать "шаг назад" и отменять налоговый маневр, однако необходимо корректировать текущую систему с демпферными выплатами, такую позицию высказал замминистра энергетики Павел Сорокин в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Та система, что сейчас выстроена с демпфером и отменой пошлин, эффективно работала до начала лета. Демпфер практически целевым образом замещает экспортную пошлину… Мы как ведомство, я думаю, это наша консолидированная позиция, считаем, что надо продолжать донастраивать текущую систему, чтобы такие катаклизмы регулировать, но не делать шаг назад сейчас", — ответил он на вопрос об отмене налогового маневра.

В России принят закон о корректировке топливного демпфера — механизма, созданного для сдерживания цен на топливо. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как за бензин, так и за дизельное топливо, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет за собой дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.