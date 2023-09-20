МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Дефицит дизельного топлива в мире, особенно в Европе, спровоцировал рост цен на него также в России, заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе пленарного заседания в Госдуме. В Минэнерго прокомментировали изменения топливных пошлин

"В мире наблюдается дефицит "дизеля", особенно в Европе, что также подтолкнуло вверх цены на "дизель" в последние два месяца", — сказал он, говоря о ситуации внутри страны.

Сорокин также уточнил, что министерство, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и нефтяные компании принимают усилия, чтобы максимизировать поставки на внутренний рынок и создать "искусственный избыток" товара на бирже.

Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе "серым" экспортом. Что же касается именно дизельного топлива, то только за август его биржевая цена выросла на 18,5%, а по итогам каждой торговой сессии сентября она продолжала ставить рекорд за рекордом, превысив накануне 75 тысяч рублей за тонну. А еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.

Впрочем, по итогам закончившейся биржевой сессии сегодня, в среду, все виды торгующегося топлива, включая дизельное, подешевели на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). На такое охлаждение могло, в частности, повлиять то, что ранее источник в отрасли сообщил РИА Новости: правительство России рассматривает увеличение экспортной пошлины на нефтепродукты до 250 долларов за тонну, то есть до запретительного уровня, для стабилизации цен на топливо в стране.

Кроме того, в начале месяца сам Сорокин сообщал, что Минэнерго РФ внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей. А вице-премьер РФ Александр Новак проводил совещание с Минэнерго, Минсельхозом и нефтяниками, где компании пообещали снабдить аграриев топливом в необходимом отрасли объеме. При этом участники совещания отметили тогда отсутствие дефицита бензина и дизельного топлива.