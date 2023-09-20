ТЮМЕНЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Дефицита топлива в России нет, производство в этом году выше, чем годом ранее, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума. Правительство готово на кардинальные меры по урегулированию цен на топливо

"У нас нет дефицита топлива, баланс производства показывает, что мы в этом году производим больше, чем в прошлом году", — сказал он.

Новак при этом подтвердил, что в июле-августе были проблемы с доставкой топлива из-за того, что на одном из нефтеперерабатывающих заводов вовремя не закончился ремонт, но ситуация решается, в том числе при участии Минэнерго и РЖД.

В конце августа Новак, отвечая на вопрос об условиях для сдерживания роста цен на топливо в стране, также отрицал дефицит на внутреннем рынке.

Позднее, уже в сентябре, Минэнерго РФ сообщило, что на Астраханском ГПЗ было возобновлено производство дизтоплива, а вскоре должно возобновиться производство автомобильного топлива.

Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе "серым" экспортом. Что касается дизельного топлива, то только за август его биржевая цена выросла на 18,5%, а по итогам каждой торговой сессии сентября она продолжала ставить рекорд за рекордом, превысив накануне 75 тысяч рублей за тонну. А еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.