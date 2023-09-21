МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили на встрече в ООН вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС, говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров. Гросси планирует обсудить в ООН ситуацию на Запорожской АЭС

Встреча Лаврова и Гросси прошла в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по основным направлениям деятельности агентства. Были также подробно обсуждены вопросы безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС)", — говорится в сообщении МИД.

В министерстве отметили, что на встрече был "подтвержден настрой российской стороны на продолжение дальнейшего взаимодействия с агентством с целью купирования создаваемых киевским режимом угроз эксплуатации ЗАЭС и обеспечения ее нормального функционирования".

"Отмечен также долгосрочный губительный эффект применения боеприпасов с обедненным ураном, которые "коллективный Запад" поставляет режиму в Киеве", — добавили в МИД.

После встречи с Лавровым глава МАГАТЭ заявил, что возможность его очередного визита на ЗАЭС рассматривается, но заявит от конкретных обстоятельств.

"То, что мы видим на земле, не является облегчением ситуации. Так что мы рассматриваем возможность возвращения туда, но точный момент будет зависеть от конкретных обстоятельств", — сообщил он на вопрос о возможности визита на ЗАЭС.

Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ наблюдает повышенную военную активность вблизи ЗАЭС и на встрече с Лавровым он привел оценку текущей ситуации со стороны международной организации, а также указал на необходимость продолжения работы на станции.

Также Гросси заявил, что на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым изложил свое видение ситуации вокруг Запорожской АЭС и считает необходимым продолжение подобных контактов.

"Сейчас у меня состоялось обсуждение с министром иностранных дел Лавровым. Я изложил ему свою оценку относительно того, как мы видим эту ситуацию", — рассказал Гросси. Его контакты с российским министром состоялись на полях мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Гендиректор МАГАТЭ при этом выразил уверенность, что продолжение взаимодействия с российской стороной по проблематике ЗАЭС является необходимым.

"Мы должны продолжать эту работу. На мой взгляд, речь идеи о ежедневных усилиях, и невозможно гарантировать безопасность и сохранность таких предприятий, пока продолжается конфликт. Поэтому, такого рода прямые и регулярные встречи являются необходимостью", — подчеркнул глава международного ядерного агентства.

Вместе с тем он сообщил, что на следующей неделе намерен обсудить с главой Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами решение Тегерана выдворить часть инспекторов международной организации и надеется на возвращение к сотрудничеству.

"Я собираюсь обсуждать это на следующей неделе", — сообщил он на вопрос о следующих шагах МАГАТЭ в ответ на решение Ирана, добавив, что у него будет возможность встретиться с Эслами.

"Надеюсь, что они рассмотрят это и вернутся к сотрудничеству с нами", — отметил Гросси.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что Иран решил отозвать аккредитацию нескольких инспекторов агентства, занятых проверками на ядерных объектах Ирана в рамках Соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В организации призвали Иран пересмотреть решение.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран имеет право отказывать в аккредитации инспекторам МАГАТЭ на основании статьи 9 Соглашения о гарантиях ДНЯО.