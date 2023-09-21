КИШИНЕВ, 21 сен — ПРАЙМ. Парламент Молдавии на заседании в четверг денонсировал три соглашения с СНГ в области энергетики на основании того, что республика физически не может получать электроэнергию через энергосистему Содружества. Правительство Молдавии одобрило идею продления режима ЧП в стране

Депутаты одобрили денонсацию соглашений с СНГ о координации отношений между государствами в области электроэнергетики, об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем стран-участниц СНГ и о транзите энергии и электрической системе стран-участниц СНГ.

"Я представил три соглашения, выдвинутых на денонсацию, у них у всех одна и та же причина. С 24 февраля 2022 года состоялась запланированное отключение Молдавии и Украины от старой советской системы электроэнергии, планировалось, что это продлится в течение трех дней. Однако Украина отказалась снова подключаться к энергосистеме России и Белоруссии, поэтому наши энергосистемы были синхронизированы с европейской энергосистемой ENTSO-e. У нас нет возможности получать электроэнергию из СНГ", — объяснил на заседании парламента министр энергетики Виктор Парликов.

Соглашения были денонсированы голосами 57 депутатов правящей партии "Действие и солидарность", оппозиция в обсуждении не участвовала.

Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.

Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.