КИШИНЕВ, 21 сен — ПРАЙМ. Парламент Молдавии одобрил продление на 60 дней режима чрезвычайного положения из-за риска обострения энергокризиса, заявил председатель высшего законодательного органа страны Игорь Гросу. Молдавия денонсировала соглашения с СНГ в области энергетики

"Решение о продлении режима чрезвычайного положения одобрено голосами 57 депутатов", — сказал он.

Представители правительства заверили, что действие режима ЧП не отразится на проведении запланированных на 5 ноября всеобщих местных выборов.

Накануне правительство Молдавии одобрило идею продлить режим ЧП на 60 дней из-за риска обострения энергетического кризиса. Глава МВД Адриан Ефрос заявил, что до сих пор сохраняется угроза для национальной безопасности Молдавии из-за конфликта на Украине. Также министр отметил, что Молдавия серьезно зависит от энергетической системы, расположенной на юге Украины, поэтому власти должны предпринять усилия для обеспечения энергобезопасности накануне зимы.

Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля прошлого года, затем его неоднократно продлевали. Комиссия по чрезвычайным ситуациям выступила с инициативой о продлении этого режима еще на 60 дней, начиная с 2 октября. При продлении режима ЧП Комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет оперативно вмешиваться и, в случае необходимости, принимать решения, помимо установленных действующей нормативно-правовой базой, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства.