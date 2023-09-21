ООН, 21 сен — ПРАЙМ. Будапешт заблокирует любые попытки Евросоюза наложить санкции на российскую атомную отрасль, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В Венгрии заявили, что не намерены обсуждать с Украиной ее иск в ВТО

"Продолжаются попытки. Они не смогут. Потому что это будет противоречить нашим национальным интересам. И мы наложим вето на это", — сказал он.