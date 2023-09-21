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В Венгрии пообещали блокировать любые санкции ЕС против российского атома
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Будапешт заблокирует любые попытки Евросоюза наложить санкции на российскую атомную отрасль, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Продолжаются попытки. Они не... ПРАЙМ, 21.09.2023
энергетика, новости, венгрия, россия, ес, санкции против рф, атомная отрасль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ООН, 21 сен — ПРАЙМ. Будапешт заблокирует любые попытки Евросоюза наложить санкции на российскую атомную отрасль, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Продолжаются попытки. Они не смогут. Потому что это будет противоречить нашим национальным интересам. И мы наложим вето на это", — сказал он.