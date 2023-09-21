2023-09-21T19:24:23+03:00
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2023
https://1prime.ru/energy/20230921/841797388.html
В НАТО рекомендовали не возобновлять сотрудничество с Россией в энергетике
Энергетика
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Западу не следует восстанавливать сотрудничество с Россией в области энергетики после окончания конфликта на Украине, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "В... ПРАЙМ, 21.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен — ПРАЙМ. Западу не следует восстанавливать сотрудничество с Россией в области энергетики после окончания конфликта на Украине, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"В энергетике ситуация изменилась фундаментально… Раньше многие европейцы думали, что зависимость от российских энергоносителей — это абсолютно нормально. Они ошиблись… Мы не должны повторить эту ошибку и вновь впасть в зависимость от газа и энергии из России", — сказал он, отвечая в Нью-Йорке на вопрос журналистов о том, может ли такое сотрудничество в будущем возобновиться.
По его словам, этот "урок" касается и зависимости от Китая.
"Я не говорю о необходимости не сотрудничать с Китаем, но не быть слишком от него зависимыми", — заключил генсек.