БРЮССЕЛЬ, 21 сен — ПРАЙМ. Западу не следует восстанавливать сотрудничество с Россией в области энергетики после окончания конфликта на Украине, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В Венгрии усомнились в необходимости вступления в Швеции в НАТО

"В энергетике ситуация изменилась фундаментально… Раньше многие европейцы думали, что зависимость от российских энергоносителей — это абсолютно нормально. Они ошиблись… Мы не должны повторить эту ошибку и вновь впасть в зависимость от газа и энергии из России", — сказал он, отвечая в Нью-Йорке на вопрос журналистов о том, может ли такое сотрудничество в будущем возобновиться.

По его словам, этот "урок" касается и зависимости от Китая.

"Я не говорю о необходимости не сотрудничать с Китаем, но не быть слишком от него зависимыми", — заключил генсек.