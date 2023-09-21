МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Запрет экспорта топлива даст быстрый эффект на оптовые цены, поставки добросовестных участников создадут избыток на внутреннем рынке РФ, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин. Правительство ввело временное ограничение на экспорт топлива

Ранее в четверг правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго отмечало, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок.

"Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание, потому что достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками рынка на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Сейчас такой возможности нет. Данная мера как раз все прикрывает", — сказал он в видео, опубликованном в телеграм-канале Минэнерго РФ.

"Поэтому мы рассчитываем, что тот объем, который ВИНКи (вертикально-интегрированные нефтяные компании — прим. ред.) и добросовестные участники направляют на рынок, полностью закроет все потребности, более того, создаст избыток топлива на рынке, что естественно уже влияет на оптовую цену", — добавил Сорокин.

Введенный временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России не распространяется на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), гуманитарную помощь, транзитные перевозки через территорию России, а также на топливо, вывозимое физлицами для личного пользования, следует из постановления правительства, опубликованного в четверг.

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили рост и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен в том числе "серым" экспортом. Для борьбы с ним предлагалось создать список специальных экспортеров топлива. Минэнерго РФ сообщало, что внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей.