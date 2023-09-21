Минэнерго: ограничение экспорта топлива даст быстрый эффект на оптовые цены
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Запрет экспорта топлива даст быстрый эффект на оптовые цены, поставки добросовестных участников создадут избыток на внутреннем рынке РФ, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин.
Ранее в четверг правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго отмечало, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок.
"Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание, потому что достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками рынка на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Сейчас такой возможности нет. Данная мера как раз все прикрывает", — сказал он в видео, опубликованном в телеграм-канале Минэнерго РФ.
"Поэтому мы рассчитываем, что тот объем, который ВИНКи (вертикально-интегрированные нефтяные компании — прим. ред.) и добросовестные участники направляют на рынок, полностью закроет все потребности, более того, создаст избыток топлива на рынке, что естественно уже влияет на оптовую цену", — добавил Сорокин.
Введенный временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России не распространяется на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), гуманитарную помощь, транзитные перевозки через территорию России, а также на топливо, вывозимое физлицами для личного пользования, следует из постановления правительства, опубликованного в четверг.
Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили рост и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен в том числе "серым" экспортом. Для борьбы с ним предлагалось создать список специальных экспортеров топлива. Минэнерго РФ сообщало, что внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей.
https://1prime.ru/energy/20230921/841798232.html