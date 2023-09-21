МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Ограничение на экспорт топлива из России сейчас введено бессрочно, далее сроки будут зависеть от насыщения рынка и от результатов принятой меры, сообщил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Супермаркеты Франции отказались продавать топливо в убыток

"Сейчас мера введена бессрочно. Мы рассчитываем, что рынок почувствует эффект достаточно быстро. Далее это будет зависеть от насыщения рынка и от результатов", — сказал он в видео, опубликованном в телеграм-канале Минэнерго РФ.

Правительство России 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка.

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили рост и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен в том числе "серым" экспортом. Для борьбы с ним предлагалось создать список специальных экспортеров топлива. Минэнерго РФ сообщало, что внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей.