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Запрет экспорта топлива из России введен бессрочно, заявили в Минэнерго
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Ограничение на экспорт топлива из России сейчас введено бессрочно, далее сроки будут зависеть от насыщения рынка и от результатов принятой меры, сообщил первый замминистра... ПРАЙМ, 21.09.2023
энергетика, экономика, новости, россия, топливо, экспорт, минэнерго, рынок
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Ограничение на экспорт топлива из России сейчас введено бессрочно, далее сроки будут зависеть от насыщения рынка и от результатов принятой меры, сообщил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
"Сейчас мера введена бессрочно. Мы рассчитываем, что рынок почувствует эффект достаточно быстро. Далее это будет зависеть от насыщения рынка и от результатов", — сказал он в видео, опубликованном в телеграм-канале Минэнерго РФ.
Правительство России 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка.
Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили рост и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен в том числе "серым" экспортом. Для борьбы с ним предлагалось создать список специальных экспортеров топлива. Минэнерго РФ сообщало, что внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей.