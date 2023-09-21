МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Ограничение экспорта топлива из России позволит полностью удовлетворить потребность в нем аграриев, сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин. Правительство готово на кардинальные меры по урегулированию цен на топливо

"Сегодня принято решение о запрете автобензина и дизельного топлива… Аграрии являются одним из крупнейших, особенно в период посевной уборки, потребителей дизельного топлива. Данная мера позволит полностью удовлетворить потребности наших аграрных производителей", — сказал Сорокин в видео, опубликованном в телеграм-канале Минэнерго.

Ранее в четверг правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго отмечало, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок. В министерстве ожидают, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.

"Мы сейчас в ежедневном режиме, совместно с министерством сельского хозяйства отслеживаем… те потребности, которые есть у сельхозпроизводителей по каждому региону, и насколько эти потребности удовлетворяются, поэтому данная работа в штабном режиме продолжится", — добавил он.

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили рост и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен в том числе "серым" экспортом. Для борьбы с ним предлагалось создать список специальных экспортеров топлива. Минэнерго РФ сообщало, что внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей.