БУДАПЕШТ, 25 сен — ПРАЙМ. Венгрия с самого начала понимала хрупкость "минских соглашений", заранее начала работать над диверсификацией энергопоставок с тюркскими странами, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. Не получилось. СМИ сообщило об очередном провале западных санкций

"Хрупкость минских соглашений для меня была очевидна с самого начала. Мы видели, что если Украина не откажется от своего намерения вступить в НАТО, то это лишь вопрос времени, когда нам придется столкнуться с новым конфликтом, который также поставит под угрозу поставки энергоносителей из России", — сказал он в ходе выступления перед парламентом Венгрии в первый день осенней сессии.

В этой связи, отметил Орбан, Будапешт поднял отношения с Центральной Азией на стратегический и дружественный уровень", и в 2018 году Венгрия присоединилась в качестве наблюдателя к Организации тюркских государств, что позволило работать обеспечивать энергетическую безопасность страны на фоне ситуации на Украине и подрыва "Северных потоков"

"Можно увидеть, что вес Востока и, в частности, тюркского мира, для Европы будет расти, медленно, но верно становясь неизбежным. Венгерское правительство это осознает уже давно", — сказал он.

Венгерский премьер напомнил, что страна заключила договор о поставках газа из Азербайджана, намерена также закупать его напрямую из Турции, кроме того, рассчитывает на контракт с Катаром о поставках СПГ.