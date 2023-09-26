ДОХА, 26 сен — ПРАЙМ. Катарская энергетическая госкомпания QatarEnergy подписала с японской Marubeni Corporation 10-летний контракт на поставку до 1,2 миллиона тонн нафты в год, говорится в сообщении QatarEnergy, поступившем во вторник в РИА Новости. Газ останется основным источником энергии после 2050 года, считают в Катаре

Соглашение было подписано между Qatar Petroleum for Sale of Petroleum Products Company и Marubeni Petroleum во время визита госминистра энергетики и главы QatarEnergy Саада аль-Кааби в Японию. В ходе визита он обсудил на встречах с ведущими японскими компаниями-импортерами и перевозчиками укрепление отношений в сфере энергетики.

"Контракт сроком на десять лет предусматривает поставку до 1,2 миллиона тонн нафты в год для Marubeni Petroleum, начиная с октября 2023 года", — сказано в сообщении QatarEnergy.

Как отметили в катарской компании, "контракт основан на успешных и долгосрочных отношениях между обеими компаниями, которые начались с поставок нефти еще в 1986 году, и является продолжением пятилетнего соглашения о продаже нафты, подписанном в 2018 году, срок действия которого истекает в сентябре 2023 года".