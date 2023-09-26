МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Великобритания и Германия подписали соглашение по укреплению сотрудничества между странами с целью ускорить развитие международной индустрии в области водородной энергетики, следует из заявления, распространенного во вторник британским правительством. Британия может вновь вернуться в Евросоюз, пишут СМИ

"Совместная декларация о намерениях, подписанная сегодня в посольстве Великобритании в Берлине министром по вопросам энергоэффективности и "зеленых" финансов лордом Каллананом и государственным секретарем Федеративной Республики Германия по вопросам энергетики Филиппом Ниммерманном, предусматривает совместную работу Великобритании и Германии по поддержке международной торговли водородом", — сказано в тексте.

Кроме того, страны будут сотрудничать для ускоренного внедрения низкоуглеродного водорода в энергетический баланс своих стран, говорится в заявлении.

"Данное соглашение станет основой развития этого нового вида топлива не только для наших стран, но и для международной торговли, которая может стать преобразующим фактором в нашей работе по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году", — приводятся слова Калланана.

В апреле 2022 года Великобритания обязалась достичь 10 ГВт мощности зеленого водорода к 2030 году. С этой целью правительство основало фонд на сумму в 240 миллионов фунтов стерлингов для поддержки новых проектов по производству водорода с низким содержанием углерода.

Британия, как и страны Евросоюза, США, Япония и ряд других государств, поставила цель по достижению углеродной нейтральности, то есть баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением, к 2050 году. Для реализации задачи во многих секторах экономики проводятся реформы: энергетика переводится с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии, транспорт электрифицируется, в промышленности внедряются энергоэффективные технологии и водород.