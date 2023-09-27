МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Правительство России направило компаниям информацию о дополнительных объемах поставок дизельного топлива в адрес сельхозпроизводителей на период сентябрь-ноябрь для завершения полевых работ, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Новак объяснил причину падения цен на топливо в России

По его словам, поставкам топлива сельхозпроизводителям уделяется особое внимание, организована работа в штабном режиме — совместно с Минэнерго, Минсельхозом и РЖД.

"Подписан помесячный график обеспечения в разрезе регионов, а также в разрезе нефтяных компаний, приблизительно объем 1,8 миллиона тонн дизельного топлива по ноябрь включительно. Также компаниям доведены дополнительные объемы поставок дизельного топлива в адрес сельхозтоваропроизводителей по субъектам РФ на период сентябрь-ноябрь для завершения полевых работ", — сказал Новак.

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен в том числе "серым" экспортом. В качестве меры борьбы с ним предлагалось создать список специальных экспортеров топлива. Минэнерго РФ в сентябре сообщало, что внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей.

Правительство России ранее в сентябре ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка, сообщила пресс-служба кабмина. Минэнерго затем отметило, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. В министерстве ожидают, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.