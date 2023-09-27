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Венгрия не планирует заключать новые энергетические контракты с Россией
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе визита в Россию встретится с вице-премьером России Александром Новаком в рамках Российской... ПРАЙМ, 27.09.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БУДАПЕШТ, 27 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе визита в Россию встретится с вице-премьером России Александром Новаком в рамках Российской энергетической недели, где обсудит вопросы сотрудничество Москвы и Будапешта в этой сфере.
"Я встречусь с вице-премьером Новаком, ответственным за энергетику, и мы проведем переговоры о нашем энергетическом сотрудничестве. Но нам не нужно никаких новых договоров, потому что наши действующие контракты о поставках ядерного топлива, о строительстве АЭС, о поставках газа и нефти в силе… на долгий срок", — сказал Сийярто, выступая на пресс-конференции глав МИД неформальной группы Central 5 (С5), в состав которой входят Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Австрия. Пресс-конференция транслировалась на Youtube-канале МИД Австрии.
Глава МИД Венгрии напомнил, что принял приглашение посетить Российскую энергетическую неделю в Москве 13 октября.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия лучше подготовлена к зиме, чем другие европейские страны, благодаря продолжающимся поставкам газа из России.