БУДАПЕШТ, 27 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе визита в Россию встретится с вице-премьером России Александром Новаком в рамках Российской энергетической недели, где обсудит вопросы сотрудничество Москвы и Будапешта в этой сфере. Венгрия заранее обеспечивала энергобезопасность, заявил Орбан

"Я встречусь с вице-премьером Новаком, ответственным за энергетику, и мы проведем переговоры о нашем энергетическом сотрудничестве. Но нам не нужно никаких новых договоров, потому что наши действующие контракты о поставках ядерного топлива, о строительстве АЭС, о поставках газа и нефти в силе… на долгий срок", — сказал Сийярто, выступая на пресс-конференции глав МИД неформальной группы Central 5 (С5), в состав которой входят Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Австрия. Пресс-конференция транслировалась на Youtube-канале МИД Австрии.

Глава МИД Венгрии напомнил, что принял приглашение посетить Российскую энергетическую неделю в Москве 13 октября.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия лучше подготовлена к зиме, чем другие европейские страны, благодаря продолжающимся поставкам газа из России.