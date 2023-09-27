МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Добыча газа в России в январе-августе снизилась на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 341 миллиарда кубометров, при этом только в августе она выросла на 1,4%, до 39,2 миллиарда кубометров, сообщает Росстат. Россия поставила первую партию сжиженного нефтяного газа в Пакистан

"Горючего природного газа (газа естественного) добыто 39,2 миллиарда кубометров, что на 1,4% больше, чем в августе 2022 года, и на 14,4% больше, чем в июле 2023 года. За январь-август 2023 года добыто 341 миллиарда кубометров природного газа, что на 12,7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года", — говорится в сообщении.

Добыча попутного нефтяного газа (ПНГ) в России по итогам восьми месяцев выросла на 3,7% — до 70,2 миллиарда кубометров. В августе показатель в годовом выражении увеличился на 10,5%, а в месячном — снизился на 0,6%.

По данным Росстата, в 2022 году Россия снизила добычу природного газа на 13,4% — до 573 миллиардов кубометров, а ПНГ — на 2%, до 99 миллиардов кубометров.

ПРОИЗВОДСТВО СПГ

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-августе снизилось на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 20,9 миллиона тонн, только в августе — на 12%, до 2,2 миллиона тонн, сообщает Росстат.

"Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 2,2 миллиона тонн, что на 12% меньше, чем в августе 2022 года, и на 1,1% меньше, чем в июле 2023 года. За восемь месяцев 2023 года производство СПГ снизилось по сравнению с январем-августом 2022 года на 5,3% и составило 20,9 миллиона тонн", — говорится в материалах ведомства.

По данным Росстата, в 2022 году производство СПГ в России выросло на 8,1% и составило 32,5 миллиона тонн.