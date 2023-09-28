МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минэнерго России считает бесперспективными ожидания, что запрет на экспорт бензина и дизельного топлива будет быстро снят, мера будет действовать до стабилизации топливообеспечения и цен, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Аналитик раскрыл последствия запрета на экспорт российского топлива

"Ожидания быстрого снятия запрета экспорта топлива бесперспективны — мера будет действовать столько, сколько нужно для стабилизации топливообеспечения и цен", — прокомментировали в пресс-службе.

Там же уточнили, что принятая правительством России мера уже показала эффект. За прошлую неделю биржевые цены снизились в среднем на 20% по автомобильному бензину и на 16% по дизелю. Министерство ждет дальнейшую стабилизацию рынка и снижение цен в мелкооптовом и розничном сегментах: "нефтяным компаниям даны соответствующие рекомендации по ускоренному переносу падения опта в мелкий опт".

Министерство с другими ведомствами и компаниями ежедневно осуществляет мониторинг рынка для возможного принятия дополнительных оперативных мер, подчеркнули в пресс-службе. Минэнерго также держит на особом контроле топливообеспечение сельхозпроизводителей — им предоставляют дополнительные объемы дизтоплива.

При этом даже после нормализации ситуации перекупщики и поставщики, самостоятельно не производящие продукты, лишатся возможности экспортировать топливо, заявили в пресс-службе. Для них будет действовать заградительная пошлина. "Это касается всех нефтепродуктов, а не только классового топлива. Те, кто сегодня скупают товар на бирже для его перепродажи на экспорт в виде неклассового топлива, не смогут это сделать", — пояснили агентству в министерстве.

Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ ожидает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. В министерстве также ожидают, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.