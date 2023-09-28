МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на автозаправках нефтяных компаний и независимого сегмента, а также привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен, сообщила пресс-служба кабмина. Новак объяснил причину падения цен на топливо в России

В четверг Новак провел внеочередное совещание с представителями нефтяных компаний по внутреннему рынку нефтепродуктов.

"Александр Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента, а также привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов", — говорится в сообщении по итогам совещания.

Производители минеральных удобрений добровольно зафиксировали предельные цены в 2021 году. С тех пор они формируются согласно рекомендациям ФАС по индексации. Сейчас внутренние цены сохраняются на уровне 2022 года. Кроме того, на этом рынке правительством установлена экспортная квота. С 1 июня по 30 ноября она составляет 16,3 миллиона тонн.

Если ситуация с ценами на топливном рынке РФ не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений, заявил вице-премьер Александр Новак. Новак поручил ФТС контролировать выполнение запрета на экспорт топлива

"В результате запрета экспорта бензина и дизельного топлива мы увидели снижение цен на бирже. Ожидаем трансляцию снижения этих цен на мелкооптовый, розничный сегменты, а также для сельхозтоваропроизводителей. Рост цен недопустим. Если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений", — приводятся в сообщении правительства РФ слова Новака.

После введения запрета цены на бирже резко упали — более чем на 10% по бензину и 15% — по дизелю, но во вторник перешли к небольшому росту в рамках коррекции — на 1-2%, в среду и четверг умеренный рост продолжился.

Накануне Новак в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что для долгосрочной балансировки российского рынка топлива правительство планирует принять ряд дополнительных мер. Среди них — корректировка параметров топливного демпфера и ограничение серого экспорта: или через повышение заградительной пошлины для перекупщиков топлива, или через полный запрет на экспорт нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке, а не произведенных.