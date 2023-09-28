МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил ФТС и ФНС контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизтоплива, портовые приграничные базисы будут закрыты для его вывоза, а хранящееся в цистернах топливо отправится на внутренний рынок, сообщил кабмин по итогам совещания по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

"Федеральной таможенной и налоговой службам поручено контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизельного топлива, портовые приграничные базисы будут закрыты для его вывоза, хранящееся в цистернах топливо отправлено на внутренний рынок", — говорится в сообщении правительства.

Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго ожидает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. В министерстве также ожидают, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.

Позднее, 25 сентября, кабмин опубликовал поправки в постановление, запрещающее экспорт топлива. В них уточняется, что запрет не касается товаров, принятых "Транснефтью" или РЖД к транспортировке до вступления в силу постановления.

Временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России не распространяется на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), гуманитарную помощь, транзитные перевозки через территорию России, а также на топливо, вывозимое физлицами для личного пользования. После поправок из ограничений выведены судовое топливо, газойли и средние дистилляты, нефтепродукты, перемещаемые в качестве припасов, а также вывозимые для обеспечения деятельности в исключительной экономической зоне России.