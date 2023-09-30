МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Япония планирует начать сброс второй партии сточных вод с АЭС "Фукусима" уже на будущей неделе, пишет The Guardian, ссылаясь на оператора станции. Сброс первой партии произошел в августе, вызвав недовольство Китая и других стран-соседей, тем не менее Япония не намерена отступать от намеченного плана. Российские ученые провели анализы воды, сброшенной с АЭС "Фукусима-1"

Издание отмечает, что на АЭС после повреждения в 2011 году скопилось 1,34 миллиона тонн сточных вод. В ходе первого сброса в Тихий океан было сброшено 7800 тонн воды (эквивалентно 500 олимпийским плавательным бассейнам).

Недавно вышло сообщение Tokyo Electric Power Company, которое цитирует The Guardian: "Проверки, последовавшие за первым сбросом, завершены… Второй сброс начнется 5 октября".

Как заверяют в энергокомпании, сточная вода была отфильтрована от всех радиоактивных элементов, кроме трития, но концентрация этого элемента в воде, по заверениям Tokyo Electric Power Company, находится в пределах безопасных уровней. The Guardian подчеркивает, что МАГАТЭ согласно с этой оценкой.

Однако Китай после сброса первой партии воды выразил недовольство и запретил весь импорт японских морепродуктов, проигнорировав заявления Токио об их безопасности. Российская Федерация на фоне напряженных отношений с Японией рассматривает возможность последовать примеру Поднебесной.

Китайская сторона обвинила Японию в использовании океана как "канализации". А на минувшей неделе на встрече в ООН эту риторику подхватил премьер-министр Соломоновых островов Манассех Согаваре, рассказывает The Guardian.

По данным издания, на полный сброс всех скопившихся сточных вод могут уйти десятилетия. При этом сообщается, что сброс воды производится для освобождения места, чтобы в конечном итоге вывезти особо опасное радиоактивное топливо и обломки из разрушенных реакторов.

"Как и в случае с первым спуском, мы продолжим следить за уровнем трития. Мы продолжим информировать общественность простыми для понимания способами, основанными на научных доказательствах", — передает The Guardian слова представителя Tokyo Electric Power Company Акира Оно.