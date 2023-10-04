Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин рассмотрели комплекс мер для обеспечения бесперебойного электроснабжения региона, вопросы тарифного регулирования, а также инвестпроекты федерального значения. Об этом говорится в сообщении компании "Россети".

По словам Махонина, краевые власти заинтересованы в развитии энергетической отрасли в регионе и поддерживают внедрение новых технологий, направленных на улучшение качества услуг для населения и предприятий.

«Новые инфраструктурные и промышленные объекты Прикамья нуждаются в дополнительных мощностях. Чтобы эту потребность закрыть, нужно постоянно актуализировать инвестиционную программу "Россети Урал — Пермэнерго". Электросетевой комплекс региона должен развиваться с учетом новых потребностей», — отметил глава Прикамья.

Как подчеркнул глава ПАО "Россети", Пермский край входит в число наиболее развитых субъектов РФ, обладает многоотраслевой промышленной инфраструктурой, а также является важным транспортным узлом. Деятельность Группы "Россети" в Прикамье сфокусирована на обеспечении надежного электроснабжения региональных потребителей и на проектах, имеющих значение для всей страны.

В частности, до 2024 года компания проведет реконструкцию сетевой инфраструктуры 6-110 кВ в зоне строительства скоростной автотрассы М-12 "Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург".

Кроме того, компания продолжит реализацию других мероприятий инвестпрограммы. В числе ключевых — модернизация энергообъектов, обеспечивающих электроснабжение Березниковско-Соликамского промышленного узла.

В этом году Пермь отпраздновала 300-летие. Энергетики Группы "Россети" в рамках подготовки к юбилею, обеспечили электроэнергией новые спортивные, культурные, транспортные, социальные объекты. Результаты этой работы важны и для качественного электроснабжения города в перспективе.

Сейчас дочерняя компания "Россети Урал" завершает мероприятия для технологического присоединения к сетям здания Пермской художественной галереи.

Как указывается в сообщении, Комплекс будет запитан от трансформаторной подстанции с панорамным остеклением, позволяющим увидеть высокотехнологичное оборудование.

Всего в 2023 году Группа "Россети" направит порядка 7 млрд рублей на финансирование проектов в Пермском крае, на 2024 год объем инвестиций запланирован на уровне свыше 8 млрд рублей. В общей сложности будет введено в работу более 1,3 тыс. км линий электропередачи и около 420 МВА новой трансформаторной мощности.

Как отметил Рюмин, в настоящее время первоочередной задачей также является подготовка сетевой инфраструктуры к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок.

К 1 октября все основные мероприятия завершены, запасы оборудования и комплектующих сформированы. Плановая стоимость ремонтной программы (ТОиР) в Пермском крае в этом году составила порядка 2,5 млрд рублей.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Северный Кавказ", "Россети Московский регион", "Россети Сибирь" и другие.