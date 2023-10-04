МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Нефтяники поддержали подготовленные Минэнерго и Минфином предложения по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров топлива, сообщило правительство России. 

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак

Новак поручил быстрее транслировать снижение биржевых цен на топливо

"Участники совещания поддержали подготовленные Минэнерго и Минфином меры стабилизации внутреннего рынка топлива по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров. Такие меры сохранят экспорт только для добросовестных производителей и закроют возможности для серого экспорта", — сообщил кабмин по итогам совещания вице-премьера Александра Новака с руководством нефтяных компаний, Минэнерго, ФАС и представителями профильных комитетов Госдумы.

Новак в ходе совещания отметил, что правительство продолжает формирование системных мер по приведению топливного рынка к балансу, добавляется в сообщении.

Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ ожидает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. В министерстве также ожидают, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.

Ранее Новак в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что для долгосрочной балансировки российского рынка топлива правительство планирует принять ряд дополнительных мер. Среди них — корректировка параметров топливного демпфера и ограничение серого экспорта: или через повышение заградительной пошлины для перекупщиков топлива, или через полный запрет на экспорт нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке, а не произведенных.