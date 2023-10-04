МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Нефтяники поддержали подготовленные Минэнерго и Минфином предложения по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров топлива, сообщило правительство России. Новак поручил быстрее транслировать снижение биржевых цен на топливо

"Участники совещания поддержали подготовленные Минэнерго и Минфином меры стабилизации внутреннего рынка топлива по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров. Такие меры сохранят экспорт только для добросовестных производителей и закроют возможности для серого экспорта", — сообщил кабмин по итогам совещания вице-премьера Александра Новака с руководством нефтяных компаний, Минэнерго, ФАС и представителями профильных комитетов Госдумы.

Новак в ходе совещания отметил, что правительство продолжает формирование системных мер по приведению топливного рынка к балансу, добавляется в сообщении.

Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ ожидает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. В министерстве также ожидают, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.

Ранее Новак в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что для долгосрочной балансировки российского рынка топлива правительство планирует принять ряд дополнительных мер. Среди них — корректировка параметров топливного демпфера и ограничение серого экспорта: или через повышение заградительной пошлины для перекупщиков топлива, или через полный запрет на экспорт нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке, а не произведенных.