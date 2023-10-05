МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о регулировании стоимости мазута, поставляемого для проведения отопительного сезона, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Путин дал поручение по строительству Северо-Сибирской железной дороги

"Правительству Российской Федерации обеспечить в необходимом объеме за счет средств федерального бюджета софинансирование… расходов на реализацию в Мурманской области, других субъектах Российской Федерации, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны… рассмотрев в том числе вопросы о компенсации понесенных субъектами Российской Федерации расходов, которые связаны с ростом цен на мазут, поставляемый для целей теплоснабжения", — сказано в сообщении.

Российский лидер также поручил рассмотреть вопрос о введении регулирования цен на мазут, поставляемый для проведения отопительного сезона.

Первый доклад правительству необходимо подготовить до 15 октября, следующий — до 1 февраля следующего года.

Глава Минфина Антон Силуанов во вторник заявил, что власти хотят создать механизм поставок мазута туда, где энергетика зависит от этого топлива. Он добавил, что сейчас есть три субъекта РФ, где наблюдаются проблемы с мазутом, — это Мурманская область, Камчатка и Якутия. А вариантом решения вопроса могут стать обязательства компаний-экспортеров мазута поставлять туда часть топлива.