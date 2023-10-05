НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — ПРАЙМ. В Бангладеш доставлена вторая партия ядерного топлива для строящейся атомной электростанции (АЭС) "Руппур", пишет издание TBS News. Путин примет участие в церемонии по случаю завоза топлива на АЭС "Руппур"

Топливо было доставлено из России специальным самолетом в международный аэропорт Дакки и будет доставлено в Руппур автомобильным транспортом с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Первая партия топлива была доставлена в конце сентября.

Генеральный директор Росатом, Алексей Лихачев, планирует официально передать топливо руководству АЭС "Руппур" в четверг.

Церемония передачи будет проводиться виртуально с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.

Атомная электростанция "Руппур" строится по российскому проекту и будет иметь два реактора ВВЭР-1200 общей мощностью 2,4 тыс. мегаватт.

Ожидается, что она начнет производить электроэнергию для Бангладеш уже в конце 2024 года.

Согласно контракту, Россия будет поставлять ядерное топливо в течение всего срока эксплуатации станции.