2023-10-05T12:08:48+03:00
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2023
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Вторая партия ядерного топлива для АЭС "Руппур" прибыла в Бангладеш
Энергетика
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В Бангладеш доставлена вторая партия ядерного топлива для строящейся атомной электростанции (АЭС) "Руппур", пишет издание TBS News. Топливо было доставлено из России специальным... ПРАЙМ, 05.10.2023
энергетика, экономика, новости, бангладеш, россия, аэс "руппур", ядерное топливо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — ПРАЙМ. В Бангладеш доставлена вторая партия ядерного топлива для строящейся атомной электростанции (АЭС) "Руппур", пишет издание TBS News.
Топливо было доставлено из России специальным самолетом в международный аэропорт Дакки и будет доставлено в Руппур автомобильным транспортом с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Первая партия топлива была доставлена в конце сентября.
Генеральный директор Росатом, Алексей Лихачев, планирует официально передать топливо руководству АЭС "Руппур" в четверг.
Церемония передачи будет проводиться виртуально с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.
Атомная электростанция "Руппур" строится по российскому проекту и будет иметь два реактора ВВЭР-1200 общей мощностью 2,4 тыс. мегаватт.
Ожидается, что она начнет производить электроэнергию для Бангладеш уже в конце 2024 года.
Согласно контракту, Россия будет поставлять ядерное топливо в течение всего срока эксплуатации станции.