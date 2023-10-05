СОЧИ, 5 окт — ПРАЙМ. Сначала надо ответить на вопрос, кто в этом заинтересован, по его мнению, это американский поставщик энергоносителей на европейский рынок, прокомментировал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о виновных в терактах на "Северных потоках". Россия распространила в СБ ООН проект заявления по "Северным потокам"

"И, наконец, в ответ на вопрос, а кто же виноват, всегда нужно ответить на вопрос, кто заинтересован в этом? Заинтересован, конечно, американский поставщик энергоносителей на европейские рынок. Американцы давно этого хотят, и они этого добились, а чьими руками — это уже не имеет никакого значения", — сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопросы о теракте на "Северных потоках".

"Конечно, если когда-нибудь будет выявлено, кто это сделал, надо привлекать к ответственности. Это акт международного терроризма", — подчеркнул глава российского государства.

При этом, напомнил Путин, сохраняется одна неповрежденная ветка "Северного потока 2", по которой можно поставлять 27,5 миллиарда кубических метров газа в Европу.

"Это только решение правительства Федеративной Республики Германия, больше ничего не надо. Вот сегодня решение — завтра вентиль мы поворачиваем и всё, и газ пошёл. Но они же этого не делают. Потому что, как у нас говорят, вашингтонский обком не разрешает в ущерб собственным своим интересам", — отметил президент.

О РАССЛЕДОВАНИИ ТЕРАКТОВ

Президент отметил, что Россию не допускают к расследованию произошедшего, несмотря на все предложения и призывы. Херш раскритиковал западные СМИ за освещение теракта на "Северных потоках"

"Результатов, расследования нет и, судя по всему, не будет", — сказал Путин.

"Что касается расследования, посмотрим. В конечном итоге, шило в мешке, как у нас в народе говорят, не утаить. В конечном итоге всё-таки будет ясно, кто это сделал", — добавил он.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.