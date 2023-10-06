КАИР, 6 окт — ПРАЙМ. На строящейся в Египте атомной электростанции "Эд-Дабаа" начался монтаж первого ядерного оборудования, сообщило Управление по атомным электростанциям Египта. Россия не остановила стройки АЭС за рубежом, заявил Лихачев

АЭС "Эд-Дабаа" строится при участии Российской Госкорпорации Росатом.

Церемония открытия монтажных работ приурочена к 50-летию начала войны с Израилем в 1973 году, которая в арабском мире считается победоносной.

С момента начала строительства электростанции прошло всего 14 месяцев, а уже были достигнуты значимые вехи: заливка бетона для блоков, прибытие первых частей "ловушки расплава" и установка первого оборудования длительного срока эксплуатации.

Предполагается, что первый бетон для четвертого блока будет залит в этом году.

Российская Госкорпорация "Росатом" отвечает за строительство этой атомной электростанции в Египте, которая будет оснащена реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+.

"Эд-Дабаа" — первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена Росатомом в провинции Матрух на берегу Средиземного моря примерно в 300 км к северо-западу от Каира.

Проект также включает поставку ядерного топлива и услуги по обучению и техническому обслуживанию в течение жизненного цикла электростанции, которая планируется быть полностью готовой к 2030 году.