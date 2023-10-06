МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. "Газпром нефть" поддерживает меры правительства России по стабилизации рынка топлива, включая решение частично снять ограничения на экспорт дизеля, поскольку мощности нефтеперерабатывающих заводов в РФ сильно выше потребности внутреннего рынка, сообщили журналистам в компании.

""Газпром нефть" поддерживает решение правительства России частично снять ограничения на экспорт дизельного топлива, поскольку исторически мощность российских НПЗ существенно превышает потребности внутреннего рынка", — прокомментировали в компании.

Ранее в пятницу правительство РФ объявило о снятии ограничения на экспорт дизельного топлива в порты по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенной продукции.

В конце сентября кабмин ввёл запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Более того, вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что "для долгосрочной балансировки рынка топлива" кабмин планирует принять и ряд дополнительных мер. В свою очередь министр энергетики Николай Шульгинов заявлял, что готовятся оперативные и долгосрочные решения, в том числе "на всех уровнях" обсуждается вопрос с ослаблением ограничений на экспорт.