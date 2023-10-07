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В Турции резко подешевели бензин и дизельное топливо
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Бензин и дизельное топливо резко подешевели на заправках в Турции — примерно на 7-8%, литр бензина в Стамбуле теперь стоит около 33,5 лиры (около 122 рублей), передает... ПРАЙМ, 07.10.2023
энергетика, новости, бензин, турция, цены на бензин, дизельное топливо, азс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СТАМБУЛ, 7 окт — ПРАЙМ. Бензин и дизельное топливо резко подешевели на заправках в Турции — примерно на 7-8%, литр бензина в Стамбуле теперь стоит около 33,5 лиры (около 122 рублей), передает корреспондент РИА Новости.
Турецкие АЗС в июле единовременно поднимали цены на бензин и дизельное топливо более чем на 20%, в том числе из-за повышения НДС и других налогов.
Литр бензина на заправках в европейской части Стамбула подешевел к субботе с 36,6 до 33,5 лиры, а литр дизеля — с 40,2 до 37,3 лиры (136 рублей). Литр сжиженного газа стоит 18,6 лиры.
В начале года бензин был дешевле дизеля: литр бензина стоил порядка 21 лиры, а дизеля — 23,5 лиры, к лету это соотношение поменялось. С начала года к осени рост цен на топливо превысил 70%, при этом власти Турции напоминают, что цена топлива в стране по сравнению с другими европейскими странами вовсе не высока.
Годовая инфляция в Турции в сентябре ускорилась до 61,53%. Центральный банк Турции ранее повысил прогноз по инфляции на конец года до 58% с предыдущей оценки в 22,3%.