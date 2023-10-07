НОВО-ОГАРЕВО, 7 окт — ПРАЙМ. Россия открыта к сотрудничеству в сфере энергетики, заявил президент страны Владимир Путин на проходящей в его подмосковной резиденции церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Казахстан выразил готовность нарастить объемы транзита российского газа

"Мы открыты к дальнейшему сотрудничеству. Будем стремиться удовлетворять нужды всех наших казахстанских и узбекистанских друзей, партнеров, других заинтересованных потребителей в этом виде топлива", — сказал он.

Говоря о новом трехстороннем проекте, Путин отметил, что Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, Казахстан решит вопрос газификации севера и востока страны, а Россия подтвердит свой статус надежного поставщика газа.

"Осуществление данного проекта будет иметь очевидную отдачу для всех трех государств, — подчеркнул российский лидер и добавил, что "Газпром" уже прорабатывает соответствующие маршруты и параметры подачи газа, добавил он.

По словам Путина, оперативная реализация проекта по поставкам газа в Узбекистан свидетельствует о том, что Россия, Казахстан и Узбекистан способны решать самые амбициозные задачи. Он выразил уверенность, что стратегическое партнерство трех стран будет развиваться и приносить осязаемые результаты их народам. Путин, Токаев и Мирзиеев запустили поставки российского газа в Узбекистан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что транзит российского газа через казахстанскую территорию в Узбекистан отвечает интересам всех участвующих сторон.

"Это историческое событие, которое открывает еще одну яркую страницу в летописи добрососедских отношений, поднимая на новый уровень наше стратегическое партнерство и взаимодействие в области энергетики. Газовая отрасль играет большую, особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому данный проект отвечает интересам всех участвующих сторон", — сказал он.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что страна готова к долгосрочному сотрудничеству с Россией в нефтегазовой сфере.

"Реализация этого проекта — яркий пример взаимовыгодного сотрудничества России, Казахстана и Узбекистана. Мы готовы к развитию долгосрочного партнерства в данной сфере", — сказал он и добавил, что взаимодействие с Россией и Казахстаном в области энергетической безопасности вышло на новый уровень.

"Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

Минэнерго Узбекистана уточняло, что республика заключила контракт на закупку газа на два года, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки — около 2,8 миллиарда кубометров в год. Отмечалось, что российский газ будет поставляться в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия — Центр" через Казахстан.