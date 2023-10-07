НОВО-ОГАРЕВО, 7 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рассказал о планах по созданию рабочей группы, которая будет изучать перспективы расширения энергетического сотрудничества с Казахстаном и регионом в целом. Россия открыта к сотрудничеству в сфере энергетики, заявил Путин

"Мы сейчас разговаривали с руководителями компаний энергетических, Услышали их оценки, позиции. Как договорились, дадим команду создать соответствующую рабочую группу, чтобы рассчитать все варианты и все возможные перспективы по этому направлению", — сказал он в ходе встречи с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и отметил, что в неформальной обстановке они сегодня смогут обсудить все двусторонние вопросы.

"У нас огромный объем совместной работы", — заявил Путин.

Лидеры России, Узбекистана и Казахстана ранее в субботу дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.