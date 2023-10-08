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https://1prime.ru/energy/20231008/841922424.html
Путин примет участие в Российской энергетической неделе
Энергетика
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Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в Российской энергетической неделе (РЭН), а также проведет переговоры с премьер-министром Ирака и посетит Киргизию, сообщили в... ПРАЙМ, 08.10.2023
энергетика, общество , новости, россия, владимир путин, "российская энергетическая неделя"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в Российской энергетической неделе (РЭН), а также проведет переговоры с премьер-министром Ирака и посетит Киргизию, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", кадры выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
"Вместе с Путиным участвовать (в РЭН — ред.) будет премьер-министр Ирака. С российским президентом у него пройдут и переговоры", — говорится в программе.
На неделе Путин отправится с визитом в Бишкек на саммит СНГ и, по данным телеканала, посетит российскую авиабазу "Кант".
Международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет в столичном ЦВЗ "Манеж" с 11 по 13 октября, его организаторами являются фонд "Росконгресс" и министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.
Саммит СНГ состоится в Бишкеке 13 октября под председательством лидера Киргизии Садыра Жапарова. Ожидается, что в мероприятии примут участие главы государств Содружества.