ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в Российской энергетической неделе (РЭН), а также проведет переговоры с премьер-министром Ирака и посетит Киргизию, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", кадры выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин. Путин прокомментировал свое выступление на Валдайском форуме

"Вместе с Путиным участвовать (в РЭН — ред.) будет премьер-министр Ирака. С российским президентом у него пройдут и переговоры", — говорится в программе.

На неделе Путин отправится с визитом в Бишкек на саммит СНГ и, по данным телеканала, посетит российскую авиабазу "Кант".

Международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет в столичном ЦВЗ "Манеж" с 11 по 13 октября, его организаторами являются фонд "Росконгресс" и министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.

Саммит СНГ состоится в Бишкеке 13 октября под председательством лидера Киргизии Садыра Жапарова. Ожидается, что в мероприятии примут участие главы государств Содружества.