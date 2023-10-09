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Захарова назвала признание о ЗАЭС "холодным душем" для ООН
Энергетика
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Признание украинской стороны о попытках атаковать Запорожскую атомную электростанцию должны стать "холодным душем" для ООН и отрезвить НАТО, заявила в беседе с газетой "Известия"... ПРАЙМ, 09.10.2023
энергетика, общество , новости, украина, оон, мария захарова, заэс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Признание украинской стороны о попытках атаковать Запорожскую атомную электростанцию должны стать "холодным душем" для ООН и отрезвить НАТО, заявила в беседе с газетой "Известия" официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью местному изданию NV, что его ведомство трижды потерпело неудачу в попытках захватить ЗАЭС.
"МИД России неоднократно заявлял о том, что режим (Владимира Зеленского) использует атомную станцию в качестве "грязного ядерного оружия" и шантажирует им европейцев", — прокомментировала ситуацию Захарова.
По ее словам, заявление Буданова должно вывести жителей стран НАТО, которым внушили, что ядерная угроза исходит от России, из "гипнотического сна".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре прошлого года атомная станция перешла в российскую собственность. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.