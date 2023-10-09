МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Признание украинской стороны о попытках атаковать Запорожскую атомную электростанцию должны стать "холодным душем" для ООН и отрезвить НАТО, заявила в беседе с газетой "Известия" официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова не исключила, что ЕС понадобится ядерная Украина

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью местному изданию NV, что его ведомство трижды потерпело неудачу в попытках захватить ЗАЭС.

"МИД России неоднократно заявлял о том, что режим (Владимира Зеленского) использует атомную станцию в качестве "грязного ядерного оружия" и шантажирует им европейцев", — прокомментировала ситуацию Захарова.

По ее словам, заявление Буданова должно вывести жителей стран НАТО, которым внушили, что ядерная угроза исходит от России, из "гипнотического сна".

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре прошлого года атомная станция перешла в российскую собственность. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.