МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VI Международного форума "Российская энергетическая неделя", отметив, что международное сотрудничество в области энергетики развивается, несмотря на геополитическую обстановку, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин примет участие в Российской энергетической неделе

"Сердечно приветствую всех участников и гостей форума. За прошедшие годы он по праву стал одной из самых заметных международных площадок для обсуждения актуальных вопросов, касающихся энергетики и топливной промышленности. Здесь руководители ведущих компаний и научных институтов, политики и эксперты из России и зарубежных стран оценивают тенденции и перспективы развития ТЭК, обмениваются мнениями о технологических вызовах, стоящих перед отраслью, рассматривают проблемы экологии и изменения климата", — говорится в приветствии.

"По традиции особое внимание будет уделено международному энергетическому сотрудничеству. Несмотря на современные геополитические условия, это направление сегодня активно развивается. И от того, насколько эффективно будет использован потенциал такого партнерства, напрямую зависит экономический рост, научно-технический прогресс и повышение качества жизни людей во всем мире", — добавляется в телеграмме.

В рамках форума "Российская энергетическая неделя" будут представлены достижения, которые определяют завтрашний день как российской, так и глобальной энергетики. Прозвучат доклады о ближайших и долгосрочных приоритетах нефтяной, газовой, угольной промышленности и электроэнергетики. Состоятся дискуссии об укреплении технологического суверенитета России, о цифровой трансформации отечественного ТЭК.

Президент также добавил, что выработанные в ходе форума рекомендации и заключенные на его полях соглашения послужат укреплению взаимодействия в этой стратегической сфере и построению благополучного будущего.

Он пожелал участникам и гостям плодотворного общения и новых успехов.