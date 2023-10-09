МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Уголь будет единственным видом топлива, спрос на который будет снижаться: так, к 2045 году объем его потребления сократится на 21,5 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки от уровня 2022 года, до 54,4 миллиона, а его доля в энергобалансе за это время снизится с 26,1% до 15,1%, сообщается в ежегодном докладе ОПЕК World Oil Outlook 2045 (WOO). ОПЕК отметил потребность в инвестициях для нефтегазового сектора

"Уголь является единственным основным видом топлива, спрос на который будет снижаться. По оценкам, спрос на уголь в 2022 году составлял около 76 миллионов б.н.э. в сутки, а в 2045 году ожидается снижение до 54,4 миллиона б.н.э в сутки, то есть сокращение составит 21,5 миллиона б.н.э. в сутки", — пишет ОПЕК, уточняя, что основное снижение потребления угля будет в Китае и странах ОЭСР.

По оценкам ОПЕК, основная причина сокращения доли угля в энергобалансе — энергетическая политика и климатические обязательства в сочетании с увеличением доступности альтернативных источников энергии, таких как газ, атомная энергия и возобновляемые источники.

"В результате доля угля в мировом энергобалансе снизится с 26,1% в 2022 году до почти 15% в 2045 году", — добавляется в докладе.

При этом ОПЕК считает, что нефть по-прежнему будет занимать в энергобалансе самую большую долю даже несмотря на ее небольшое сокращение — с 31,2% в 2022 году до 29,5% в 2045 году. Доля газа вырастет за этот период с 23,1% до 24,2%, атомной энергии — с 5,2% до 6,6%, гидроэнергетики — с 2,7% до 2,9%, биотоплива — с 9,1% до 9,8%, а других возобновляемых источников энергии — с 2,7% до 11,7%.