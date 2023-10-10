МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Введенные в России ограничения на экспорт нефтепродуктов уже дорого обходятся Европе и могут вылиться в глобальный дефицит дизельного топлива, говорится в исследовании Росконгресса "Высокая маржа: перспективы рынка нефтепродуктов", с которым ознакомилось РИА Новости. Запрет на экспорт российского бензина сохраняется, заявил Новак

Правительство России в сентябре для стабилизации внутренних цен на топливо ввело запрет на экспорт бензина и дизеля. Но уже в начале октября ограничения были смягчены: снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. При этом для непроизводителей действует заградительная экспортная пошлина.

"Влияние этой меры значительно, так как Россия является крупнейшим экспортером дизельного топлива. Глобальная система переработки будет пытаться заменить потерянные российские объемы, но это может привести к дефициту топлива перед зимой. Сокращение поставок дизельного топлива будет иметь значение для различных отраслей экономики, включая транспорт, сельское хозяйство и строительство", — говорится в исследовании.

Европейские страны уже увидели последствия этих мер на своих рынках. "Ограничения сказались на Европе, где цены на дизель моментально подскочили, темпы превышали 5%, при этом дизель продавался с существенной премией к цене нефти, надбавка достигла 37 долларов за баррель. Стоимость тонны превысила 1000 долларов", – отмечают эксперты.

По оценкам Vortexa, на который ссылается Росконгресс, Россия в текущем году стала крупнейшим морским экспортером дизельного топлива, поставляя более миллиона баррелей в день. "Это огромные объемы, сравнимые со спросом в Германии", – говорится в документе.

Россия остается вторым по величине экспортером нефтепродуктов в мире после США, поставляя их во многие страны, такие как Китай и Индия, несмотря на западные санкции. С февраля текущего года действует эмбарго на поставки российских нефтепродуктов на европейский рынок, который составлял до этого более 40% продаж. Однако, по отчету МЭА, на который ссылаются авторы доклада, российские компании смогли перестроить логистику и в целом не страдают от нехватки покупателей после потери европейского рынка.

"Доступность дизельного топлива является ключевым фактором роста мировой экономики", – предупреждают авторы доклада.