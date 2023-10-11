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2023
https://1prime.ru/energy/20231011/841946275.html
Минэнерго сообщило о росте энергопотребления в России с начала года
Энергетика
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Энергопотребление в России сначала года выросло на 1,2%, в октябре пока снижение на 0,6% без учета температурного фактора, сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак... ПРАЙМ, 11.10.2023
энергетика, макроэкономика, экономика, новости, россия, энергетика, энергопотребление
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Энергопотребление в России сначала года выросло на 1,2%, в октябре пока снижение на 0,6% без учета температурного фактора, сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.
"По потреблению за 9 месяцев — рост 1,2% по состоянию на 9 октября, или 0,86 в абсолютном значении. С начала месяца — минус 0,6%", — сказал он.
Замминистра отметил, что данные с начала октября приведены без учета температурного фактора. "Потребление чуть-чуть у нас падает, тепло было. Сейчас холодная неделя пошла, минус 0,6% обнулится", — добавил он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.