МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Энергопотребление в России сначала года выросло на 1,2%, в октябре пока снижение на 0,6% без учета температурного фактора, сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели. Расходы бюджета Москвы на здравоохранение в 2024 году значительно вырастут

"По потреблению за 9 месяцев — рост 1,2% по состоянию на 9 октября, или 0,86 в абсолютном значении. С начала месяца — минус 0,6%", — сказал он.

Замминистра отметил, что данные с начала октября приведены без учета температурного фактора. "Потребление чуть-чуть у нас падает, тепло было. Сейчас холодная неделя пошла, минус 0,6% обнулится", — добавил он.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.