МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Индонезия не бойкотирует российские энергетические компании, несмотря на западные санкции, и готова продолжать с ними диалог, заявил в интервью РИА Новости гендиректор по нефти и газу министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Тутука Ариаджи на полях Российской энергетической недели. Малайзия перейдет на торговлю с Таиландом, Индонезией и КНР в нацвалюте

"Мы готовы продолжать диалог… У нас все еще остаются возможности, чтобы работать вместе", — подчеркнул Ариаджи, отвечая на вопрос о том, участвует ли правительство Индонезии в бойкоте российских энергетических компаний на фоне западных санкций.

По его словам, российские компании также ждут в новой столице Индонезии — Нусантаре.

"Строительство нашей новой столицы — проект достаточно масштабный. Энергетическим компаниям предстоит обеспечить город газом, энергией, в том числе и возобновляемой. Если есть российские компании, которые хотели бы вести дела в Нусантаре, мы можем передать это намерение соответствующим ведомствам", — отметил Ариаджи.

Он добавил, что Россия также может стать партнером для Индонезии для построения экосистемы СПГ в регионе АСЕАН.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.