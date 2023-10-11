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2023
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Индонезия не бойкотирует российские энергокомпании, заявили власти страны
Энергетика
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Индонезия не бойкотирует российские энергетические компании, несмотря на западные санкции, и готова продолжать с ними диалог, заявил в интервью РИА Новости гендиректор по нефти и... ПРАЙМ, 11.10.2023
энергетика, бизнес, новости, индонезия, россия, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Индонезия не бойкотирует российские энергетические компании, несмотря на западные санкции, и готова продолжать с ними диалог, заявил в интервью РИА Новости гендиректор по нефти и газу министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Тутука Ариаджи на полях Российской энергетической недели.
"Мы готовы продолжать диалог… У нас все еще остаются возможности, чтобы работать вместе", — подчеркнул Ариаджи, отвечая на вопрос о том, участвует ли правительство Индонезии в бойкоте российских энергетических компаний на фоне западных санкций.
По его словам, российские компании также ждут в новой столице Индонезии — Нусантаре.
"Строительство нашей новой столицы — проект достаточно масштабный. Энергетическим компаниям предстоит обеспечить город газом, энергией, в том числе и возобновляемой. Если есть российские компании, которые хотели бы вести дела в Нусантаре, мы можем передать это намерение соответствующим ведомствам", — отметил Ариаджи.
Он добавил, что Россия также может стать партнером для Индонезии для построения экосистемы СПГ в регионе АСЕАН.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.